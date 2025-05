Inteligência artificial revoluciona educação e exige preparo de professores Especialista destaca benefícios da IA em sala de aula e alerta para a necessidade de capacitação docente frente à nova realidade tecnológica Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

Maria Helena Guimarães, Presidente do Conselho Estadual de Educação, destacou o potencial transformador da inteligência artificial no ambiente escolar. Segundo ela, a tecnologia pode ser uma grande aliada dos professores, otimizando a preparação de aulas, a correção de provas e fornecendo avaliações com resultados imediatos.

Apesar das vantagens, Maria Helena ressalta que o uso eficaz da IA depende da capacitação dos educadores, já que o domínio dessas ferramentas exige conhecimento técnico. Ela ainda aponta que essa é uma tendência global, com países como China e Austrália investindo fortemente na integração da tecnologia ao ensino, o que pode revolucionar metodologias e melhorar o desempenho escolar.

