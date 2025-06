Israel x Irã: Nova era das guerras tecnológicas? Entenda os impactos e os riscos Entenda como a geopolítica, a corrida armamentista e as novas tecnologias moldam os conflitos atuais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

O professor Sandro Teixeira Moita, especialista em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, explica os impactos da guerra entre Israel e Irã.

Nesta conversa com Heródoto Barbeiro, ele destaca o uso inédito de armas de última geração, o caráter altamente tecnológico do conflito e o papel desses dois países como exportadores de armamentos, inclusive para o Brasil.

Assista para entender como a geopolítica, a corrida armamentista e as novas tecnologias moldam os conflitos atuais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.