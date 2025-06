Judiciário e Tribunais de Contas atuam, em média, apenas 180 dias por ano Cargas de trabalho reduzidas, férias ampliadas e benefícios reforçam o contraste com a realidade da iniciativa privada Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

Servidores do Judiciário e dos Tribunais de Contas trabalham, em média, cerca de 180 dias por ano, somando férias de 60 dias, recesso e feriados forenses e nacionais. O número contrasta com a carga horária da iniciativa privada, onde há menos folgas e benefícios.

Os Tribunais de Contas, embora levem o nome de “tribunal”, não fazem parte do Poder Judiciário. Eles estão vinculados ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas, com a função de fiscalizar as contas públicas. Diante desse cenário, surgem propostas de substituição dos tribunais por auditorias privadas, sob o argumento de que trariam mais agilidade, economia e eficiência à fiscalização dos gastos públicos.

