Má gestão é maior obstáculo da segurança pública no Brasil, diz coronel Especialista diz que problema não é falta de policiais, mas uso inadequado dos recursos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 )

Em entrevista, José Vicente, coronel da reserva da PM de São Paulo e ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, afirmou que a raiz dos problemas na área não está na falta de recursos ou efetivo, mas na má gestão dos sistemas de segurança. Segundo ele, muitos policiais são desviados de funções operacionais para cargos administrativos, o que compromete o combate à criminalidade. Ele também alerta para o fato de que cidades pequenas podem ter taxas de homicídio proporcionalmente maiores do que grandes capitais, como São Paulo.

O coronel destacou exemplos de estados com boa gestão e queda na violência, como São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. No entanto, demonstrou preocupação com o aumento da letalidade policial em diversas regiões do país, mesmo onde os índices de criminalidade têm caído. Para ele, o enfrentamento da violência deve vir acompanhado de responsabilidade institucional e análise técnica especializada.

