Nova regra sobre cidadania italiana é ilegal, diz profissional Especialista aponta contradição da medida em meio à crise demográfica e à alta procura por reconhecimento Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 )

David Manzini, CEO da Nostrali Cidadania Italiana, classificou como ilegal a nova regra que restringe o reconhecimento da cidadania italiana. Segundo ele, já há discussões no parlamento para reverter a medida, que causou surpresa em meio ao atual cenário demográfico do país.

A Itália vive um paradoxo: enfrenta o esvaziamento de cidades e, ao mesmo tempo, dificuldades para lidar com a alta demanda de descendentes interessados na cidadania.

O governo justifica a mudança com base na sobrecarga dos serviços públicos e no possível impacto político causado pela entrada de novos cidadãos.

