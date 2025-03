Bote com imigrantes naufraga e deixa seis mortos na Itália; 40 pessoas estão desaparecidas

A guarda costeira da Itália relatou, na quarta-feira (19), o naufrágio de um bote com 56 imigrantes próximo a Lampedusa, ilha ao sul do país. Até o momento, seis pessoas morreram, dez foram resgatadas e 40 seguem desaparecidas. A embarcação saiu da Tunísia, na segunda-feira (17), com destino ao continente europeu. O acidente ocorreu devido ao mau tempo.