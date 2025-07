O que esperar da nova legislação ambiental? Especialistas alertam para riscos de enfraquecimento da proteção ambiental Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A recente aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que altera as regras de licenciamento ambiental no Brasil tem gerado debates. A proposta, que tramitava há mais de duas décadas, é vista por setores econômicos como uma forma de desburocratizar e acelerar processos, trazendo mais segurança jurídica e previsibilidade.

No entanto, especialistas como Priscila Artigas, conselheira e presidente da Comissão de Direito Ambiental do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo), apontam preocupações com a criação da chamada “licença ambiental especial”.

Eles apontam que essa licença pode simplificar excessivamente os trâmites para grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas e exploração de petróleo, sem exigência de audiências públicas.

Críticos alertam que a nova legislação pode abrir brechas perigosas para o enfraquecimento da proteção ambiental, ao permitir que estados definam regras para atividades com médio potencial poluidor.

‌



O projeto ainda aguarda sanção presidencial, e há expectativa de que o presidente Lula vete trechos polêmicos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já sinalizou que levará a questão ao Supremo Tribunal Federal, indicando que o embate jurídico e político em torno do tema está longe de terminar.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.