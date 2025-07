Ministério do Meio Ambiente diz avaliar ‘caminhos’ contra PL que flexibiliza licenciamento Pasta disse vê riscos ao país com aprovação do projeto apelidado de ‘PL da devastação’ Brasília|Do R7 17/07/2025 - 21h53 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h06 ) twitter

Pasta é comandada pela ministra Marina Silva Rogério Cassimiro/ MMA - 14.07.2025

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima afirmou, nesta quinta-feira (17), que vê “riscos” ao país após a aprovação do projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. A pasta disse que avaliará os ”caminhos institucionais" adequados para enfrentar os prejuízos decorrentes do projeto. “A equipe técnica do MMA já trabalha na análise dos encaminhamentos cabíveis.”

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério do Meio Ambiente vê riscos com aprovação do PL que flexibiliza licenciamento ambiental.

Estão sendo avaliados "caminhos institucionais" para lidar com os possíveis prejuízos.

Projeto foi aprovado na Câmara por 267 votos a favor, após já ter passado pelo Senado.

A proposta cria regras para a exploração de recursos naturais, gerando críticas de ambientalistas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na nota divulgada, o ministério destacou que tentou negociar com o Congresso para que o projeto fosse votado somente após o recesso parlamentar. “Apesar dos esforços do MMA e do apelo formal para que a votação fosse adiada para o período pós-recesso, de forma a permitir maior debate e construção conjunta, o texto aprovado na presente data não alcançou resultados satisfatórios”, diz.

O texto foi aprovado na madrugada desta quinta-feira (17) na Câmara, por 267 votos a favor contra 116. O projeto já tinha sido aprovado no Senado em maio e agora segue para sanção presidencial.

A proposta, criticada por ambientalistas, estabelece regras gerais para a concessão do Poder Público à instalação, ampliação e operação de projetos que usem recursos naturais ou que causem impacto ao meio ambiente.

