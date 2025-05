Polêmica dos bebês reborn expõe tabu entre saúde mental e afeto Especialista explica que vínculo emocional com bonecas pode ser terapêutico, mas sociedade ainda associa prática a desequilíbrios psicológicos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A discussão sobre bebês reborn revela uma linha tênue entre brincadeira e distúrbios psiquiátricos. Alfredo Simonetti, psicanalista e professor da Faculdade São Camilo, destaca que, embora alguns adultos utilizem essas bonecas como forma de lidar com suas emoções, a percepção social muitas vezes associa essa prática a patologias mentais, gerando desconforto e críticas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.