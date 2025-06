Precisamos de mais deputados? Projeto aprovado na Câmara prevê 18 novas vagas para parlamentares Proposta deve ser analisada nesta semana pelo Senado Federal Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

O Senado Federal deve analisar nesta semana projeto de lei que cria 18 novas vagas de deputados federais, aumentando dos atuais 513 para 531 parlamentares. A proposta já foi aprovada na Câmara.

O deputado federal Antônio de Paula (MDB-RJ) conversou com Heródoto Barbeiro sobre o polêmico projeto de lei.

Ele explicou por que votou a favor, mesmo sendo um projeto impopular, e destacou o impacto da perda de representatividade para o estado do Rio de Janeiro, que pode perder 4 deputados federais e 12 estaduais.

De Paula também critica os dados do Censo do IBGE, que segundo ele, não refletem a realidade populacional do Rio devido à ausência de coleta em áreas de risco.

