Prefeitura de SP propõe bônus de R$ 1.000 para policial que recuperar moto roubada Especialista critica medida e diz que ação não melhora segurança pública: “É como pescar em aquário”, afirma coronel Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proposta da Prefeitura de São Paulo de pagar um abono de R$ 1.000 a guardas civis que recuperarem motos roubadas foi alvo de críticas do coronel da reserva da PM e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente.

Em entrevista, ele afirmou que a medida tem pouca efetividade, já que boa parte dos veículos é abandonada pelos criminosos após uso momentâneo. Segundo ele, a maioria das apreensões se dá justamente nesses casos, o que tornaria o bônus uma espécie de recompensa por ações que já ocorrem rotineiramente.

Segundo o coronel, cerca de 40% dos veículos furtados ou roubados acabam sendo largados nas ruas e posteriormente “catados” pelas polícias, sem que isso envolva necessariamente investigação ou ação ativa contra o crime organizado.

Ele destacou ainda que o foco deveria estar na melhoria da investigação para lidar com os 60% dos veículos que “evaporam” e jamais são recuperados. “Temos muito mais problemas do que furto e roubo de veículos”, reforçou.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.