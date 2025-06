Projeto que elimina bula impressa desconsidera realidade do Brasil Para especialista, medida desconsidera realidade de quem vive sem conexão digital Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

Alexandre Moraes, advogado especialista em direito penal, defende a digitalização das bulas de medicamentos, mas critica a proposta de extinguir totalmente a versão impressa. Segundo ele, mais de 25% da população brasileira ainda não tem acesso confiável à internet, o que comprometeria a segurança dos pacientes.

Moraes ressalta que o custo da bula em papel é muito baixo e que a medida, aprovada em regime de urgência, foi mal compreendida pelos parlamentares. Para ele, é essencial equilibrar tecnologia e acessibilidade, mantendo as versões impressas como garantia de informação segura e acessível.

