Advogado é suspeito de usar máscara realista para furtar quantia milionária de apart-hotel no Rio

O advogado Luis Mauricio Martins Gualda é suspeito de protagonizar um furto cinematográfico em um apart-hotel em Niterói (RJ), no início de fevereiro. O homem teria utilizado uma máscara realista de silicone para levar a quantia de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,7 milhões, na cotação atual) do local — sem conseguir, ele teria levado dez relógios de luxo.



A polícia utilizou tecnologia para recriar o trajeto do suspeito. “Horas antes da prática deste crime, um veículo teria sido estacionado próximo ao local dos fatos. O autor teria saído deste veículo a pé, até então sem a máscara, entrado em um carro de aplicativo e se deslocado para um prédio comercial”, afirmou a delegada Iasminy Vergetti em entrevista à jornalista Nicolle Timm.



A investigação apontou que o advogado teve a ajuda do comparsa Alexandre Ceotto, responsável por planejar o furto e que tinha informações privilegiadas sobre o dono do imóvel. O empresário foi candidato à vice-prefeitura de Niterói em 2020 e possui problemas com a Justiça por ameaça, apropriação irregular de imóvel, injúria e perturbação da tranquilidade .



Em nota, a corregedoria da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro) informou que abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do suspeito, que foi exonerado do cargo de assessor parlamentar na Câmara de Vereadores, onde tinha salário bruto superior a R$ 15 mil. Os dois envolvidos foram indiciados por furto qualificado.



Gualda cumpre medidas cautelares, e Ceotto é considerado foragido. O advogado do ex-assessor disse que ele é inocente e afirmou que é “prematura e infundada” qualquer conclusão sobre a ocorrência de furto qualificado ou sobre a extensão do dano alegado.