Quais são os maiores fatores de risco do câncer de próstata? Especialista responde São esperados mais de 70 mil casos novos no Brasil em 2024

Um estudo revelou que o número de casos de câncer de próstata vai aumentar no mundo nos próximos anos. São esperados mais de 70 mil casos novos no Brasil em 2024. Ele é o tumor mais frequente nos homens. Daniel Girardi, oncologista do Hospital Sírio Libanês em Brasília, revela quais são os maiores fatores de risco da doença e as melhores formas de prevenção.