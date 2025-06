Saiba quais são os efeitos colaterais do uso das canetas emagrecedoras Médica Andréia Pereira, do Instituto Obesidade Brasil, faz alerta sobre o tema Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

A Anvisa liberou recentemente a comercialização no Brasil de mais um remédio para a perda de peso. Mas o uso dessas canetas emagrecedoras não é totalmente sem risco. A médica Andréia Pereira, do Instituto Obesidade Brasil, fala quais são os efeitos colaterais mais comuns na utilização do medicamento.

