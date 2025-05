Sem limite: parlamentares cobrem refeições caras com verba pública Sem um valor máximo, o reembolso de refeições pode gerar gastos exagerados e dificulta o controle do dinheiro público Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 ) twitter

Um senador solicitou o reembolso, com recursos públicos, de uma refeição em Ubatuba, gerando questionamentos sobre a moralidade de custear despesas pessoais em restaurantes turísticos sem limites definidos e evidenciando a falta de transparência no uso do dinheiro dos contribuintes.

