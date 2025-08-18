Terapia inovadora com células modificadas mostra avanços contra câncer hematológico Segundo especialista, o CAR T-cell pode oferecer respostas duradouras em casos graves, mas alto custo limita acesso pelo SUS Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

A médica hematologista Daniela Rocha, do Hospital do Coração (HCOR), destaca que a terapia com CAR T-cell tem apresentado resultados promissores no tratamento de leucemias e alguns tipos de cânceres hematológicos, especialmente em casos de recidiva e refratariedade — quando os métodos convencionais já não são eficazes. O procedimento consiste na retirada dos linfócitos T do próprio paciente, que são geneticamente modificados em laboratório para identificar e destruir células tumorais de forma mais precisa e eficiente.

Segundo a especialista, embora possa oferecer respostas duradouras, o alto custo, que varia entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por paciente, ainda impede sua ampla aplicação no Sistema Único de Saúde (SUS). Daniela reforça que a técnica não substitui o transplante de medula óssea e pode ser indicada inclusive após esse procedimento.

