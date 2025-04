Trabalhador em home office tem os mesmos direitos de quem atua presencialmente? Especialista destaca que empresas seguem responsáveis por acidentes, controle de jornada e descontos salariais mesmo no trabalho remoto Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Glauce Fonçatti, advogada especialista em direito trabalhista, explica que os profissionais em regime de home office têm os mesmos direitos previstos para trabalhadores com contrato formal. Entre os principais pontos debatidos estão a responsabilidade da empresa em caso de acidentes no ambiente doméstico, a obrigatoriedade do controle de jornada para contabilização das horas trabalhadas e a forma como faltas por motivos pessoais, como levar uma criança ao médico, impactam no desconto salarial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.