Trabalho infantil ainda afeta milhões no mundo e persiste de forma oculta no Brasil Especialista alerta para a invisibilidade do trabalho infantil e defende educação e políticas integradas como caminho para a erradicação Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 )

O trabalho infantil ainda atinge cerca de 138 milhões de crianças e adolescentes no mundo, com maior incidência entre meninos, segundo dados da UNICEF. No Brasil, o índice caiu ao menor patamar histórico entre 2022 e 2023, conforme o IBGE. A legislação brasileira permite o trabalho apenas a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz e com garantia de segurança e continuidade escolar. Mesmo assim, muitos jovens ainda atuam em atividades informais e invisíveis à fiscalização.

De acordo com Victor Graça, superintendente da Fundação Abrinq, o combate ao trabalho infantil exige a atuação conjunta do Estado, das famílias, da sociedade e do setor privado. Ele destaca a importância da educação para romper o ciclo da pobreza e afirma que o trabalho infantil está cada vez mais oculto, especialmente em pequenos negócios e propriedades, o que dificulta sua erradicação.

