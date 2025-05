Megaoperação combate crimes cibernéticos em crianças e adolescentes em todo o Brasil A Polícia Civil desmantelou quadrilhas em ação coordenada nos estados brasileiros Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h04 ) twitter

Megaoperação em 12 estados combate crimes pela internet contra crianças e adolescentes

Agentes da Polícia Civil realizaram uma megaoperação em 12 estados brasileiros para combater crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A ação teve como objetivo desmantelar grupos criminosos que incentivavam a automutilação, compartilhavam pornografia infantil e ameaçavam suas vítimas.

No Espírito Santo, um adolescente de 14 anos foi alvo de busca e apreensão após confessar envolvimento nos crimes; no entanto, o conteúdo já havia sido apagado. No Pará, um adolescente foi apreendido e outro internado devido às atividades ilegais realizadas em plataformas digitais.

