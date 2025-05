Trem entre São Paulo e Campinas avança com contrato assinado Com previsão de estreia em 2029, ligação rápida com Campinas promete viagem de 64 minutos e passagens a R$ 50, competindo com os ônibus Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

O trem entre São Paulo e Campinas está mais próximo de se tornar realidade. Pedro Moro, presidente da TIC Trens, anunciou a assinatura do contrato para operar e manter a linha entre Barra Funda e Jundiaí, com início das operações previsto para novembro. Segundo ele, o projeto é um marco para a mobilidade no estado, oferecendo um transporte mais rápido e eficiente. A viagem entre São Paulo e Campinas deve durar cerca de 64 minutos.

Além do Trem Intercidades, que deve começar a operar em 2029, o plano inclui também um serviço Intermetropolitano ligando Jundiaí a Campinas, previsto para 2031. A passagem deve custar cerca de R$ 50, valor semelhante ao dos ônibus, o que torna o novo modal uma opção competitiva e atraente para os passageiros da região.

