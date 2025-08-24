Logo R7.com
Unificação do CPF já integra cidadãos de todas as idades e agiliza burocracia no país

A adoção do número único centraliza cadastros e facilita a administração

Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro

O governo anunciou a implementação do CPF único para todos os cidadãos brasileiros, incluindo recém-nascidos, eliminando a necessidade de múltiplos números de identificação, como RG e registros profissionais. A medida tem como objetivo simplificar a administração pública, tornando processos mais ágeis e reduzindo burocracias, além de unificar o cadastro de contribuintes na Receita Federal.

