Unificação do CPF já integra cidadãos de todas as idades e agiliza burocracia no país A adoção do número único centraliza cadastros e facilita a administração Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo anunciou a implementação do CPF único para todos os cidadãos brasileiros, incluindo recém-nascidos, eliminando a necessidade de múltiplos números de identificação, como RG e registros profissionais. A medida tem como objetivo simplificar a administração pública, tornando processos mais ágeis e reduzindo burocracias, além de unificar o cadastro de contribuintes na Receita Federal.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.