Uso excessivo de mochilas pesadas pode causar danos à coluna, alerta ortopedista Especialista recomenda que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso corporal Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 )

Eduardo Magri, médico ortopedista, alerta para os riscos do uso inadequado de mochilas, um hábito comum entre usuários de transporte público e estudantes. Segundo o médico, o peso das mochilas não deve ultrapassar 10% do peso corporal do usuário, regra que vale tanto para adultos quanto para crianças, que têm estrutura óssea mais delicada. Magri ressalta ainda que o ideal é não carregar mochilas por mais de duas horas consecutivas, a fim de evitar dores nas costas e possíveis problemas na coluna.

Para minimizar os impactos, o especialista recomenda o uso de armários nas escolas e a preferência por mochilas com rodinhas. Embora o uso ocasional de mochilas pesadas não represente grandes riscos, o especialista destaca que a exposição frequente e prolongada pode gerar consequências graves para a saúde postural a longo prazo.

