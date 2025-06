‘Vale-peru’: Tribunal de Justiça do Mato Grosso gera polêmica com valor de benefício Vale de R$ 8.000 para juízes no final do ano gerou revolta entre a população Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 ) twitter

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso resolveu dar um vale para funcionários, juízes e desembargadores para comprarem a ceia do final do ano, no valor de R$ 8.000. Isso criou um constrangimento de tal ordem, que ele foi apelidado de vale-peru e provocou, obviamente, uma reação da população.

Em resposta, o poder Judiciário disse o seguinte: “Vocês estão perseguindo o poder Judiciário, vocês só falam mal do poder Judiciário”. Nós não falamos. Quem fala mal do poder Judiciário é o peru, que não foi convidado para festa.

