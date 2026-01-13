Veja os três estagiários geniais (e de graça): Aprenda a delegar tarefas para eles ChatGPT, Gemini e Perplexity: saiba quando usar cada um e o segredo para fazer o pedido certo.

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Introdução à utilização de IAs como estagiários digitais para delegar tarefas.

Dicas de uso prático de três IAs: ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Importância de formular bons comandos (prompts) para obter respostas úteis.

Cuidados necessários com a privacidade e a verificação de informações geradas por IAs. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

ChatGPT, Gemini e Perplexity: saiba quando usar cada um e o segredo para fazer o pedido certo Reprodução/IA

Você criou sua conta numa ferramenta de Inteligência Artificial. Abriu o site, viu aquela barra de digitação piscando e... travou.

“O que escrevo aqui? Bom dia? Faço uma pergunta difícil? Peço a previsão do tempo?”

‌



Essa “síndrome da tela em branco” é normal. Acontece porque estamos acostumados com o Google, onde jogamos palavras-chave soltas como “receita bolo cenoura” e nos viramos com os links que aparecem.

Com a Inteligência Artificial, o jogo mudou.

‌



Imagine que você acabou de ganhar um estagiário. Ele é extremamente culto, leu a internet inteira, fala dezenas de línguas, mas… ele chegou hoje na empresa. Ele não te conhece. Se você virar para ele e disser apenas “Escreva um e-mail”, ele vai ficar parado te olhando. Ele precisa de direção.

Na linguagem da tecnologia, o pedido que você faz para a IA chama-se Prompt. Mas pode chamar de “comando” ou “pedido”. O segredo é: quanto melhor for o pedido, melhor a resposta.

‌



Hoje, vou te apresentar aos seus três novos estagiários gratuitos e te ensinar a delegar tarefas para eles.

Quem é quem no escritório digital?

Existem dezenas de IAs, mas para começar sem gastar nada, foque nestas três. Cada uma tem uma “personalidade”:

‌



ChatGPT (da OpenAI): O Criativo. É o escritor do grupo. Ótimo para gerar ideias, escrever textos, poemas, criar roteiros ou ajudar a destravar a criatividade. Se você quer um texto bonito ou uma ideia nova, chame ele. Gemini (do Google): O Conectado. Como é “filho” do Google, ele tem acesso a informações atualizadas em tempo real. É excelente para resumir assuntos do momento, ajudar a planejar tarefas e se integrar com coisas que você já busca na internet. Perplexity: O Pesquisador. Diferente dos outros, ele age como um mecanismo de busca turbinado. A grande vantagem? Ele cita as fontes. Ele diz de onde tirou aquela informação. É o melhor para quando você precisa de fatos e quer fugir de mentiras.

3 Formas de usar no dia a dia (Teste hoje!)

Não precisa ser nada complexo. Veja como eles resolvem problemas comuns da rotina brasileira:

1. O Drama da Mancha (Vida Doméstica)

Caiu molho na roupa? Em vez de assistir a 10 vídeos no YouTube, digite:

“Aja como uma especialista em organização doméstica. Meu filho derrubou molho de tomate na camisa branca do uniforme escolar. O que posso usar agora, com produtos caseiros, para tirar a mancha antes de lavar? Me dê o passo a passo.”

Como remover Mancha de Tomate pelo ChatGPT Reprodução/ChatGPT

2. A Reclamação Educada (Burocracia)

Precisa falar com o síndico ou com uma loja, mas está com a cabeça quente e não quer ser grosseiro?

“Escreva uma mensagem de WhatsApp formal e educada para o síndico do meu prédio. Preciso reclamar que o vizinho do apartamento 302 está arrastando móveis depois da meia-noite, violando a lei do silêncio. Solicite uma providência, mas mantenha o tom cordial.”

Reclamação de barulho para o Síndico escrita pelo Gemini Reprodução/Gemini

3. O Resumão (Estudos/Trabalho)

Chegou aquele contrato longo ou uma notícia gigante que você não tem tempo de ler? Copie o texto, cole na IA e peça:

“Resuma este texto em 5 tópicos principais. Use uma linguagem simples que qualquer pessoa consiga entender.”

⚠️ O Alerta Amarelo: Cuidado com a “Alucinação”

Nem tudo são flores. Às vezes, esses “estagiários” tentam te agradar tanto que… mentem. Na tecnologia, chamamos isso de alucinação. A IA pode inventar um fato com total convicção.

Por isso, a regra de ouro é: nunca confie cegamente. Se for um dado de saúde, jurídico ou financeiro, verifique no Google ou use o Perplexity (que mostra a fonte).

E a regra de prata: Privacidade. Nunca digite senhas de banco, números de cartão de crédito ou segredos íntimos nessas ferramentas. Considere que tudo o que você digita lá é público.

💡 A Dica da Semana

O segredo de um bom Prompt (comando) é a fórmula: QUEM + O QUE + COMO.

Está planejando uma viagem ou um passeio de fim de semana? Copie e cole o comando abaixo no ChatGPT ou Gemini, preenchendo as lacunas:

“Aja como um guia de turismo local (QUEM). Crie um roteiro de passeio de 1 dia para [DIGITE A CIDADE AQUI] (O QUE), focado em lugares baratos, bonitos para tirar fotos e que tenham opções de comida para crianças. Evite lugares muito cheios (COMO).”

O resultado vai te surpreender.

Na semana que vem: Você receberia uma ligação do seu filho pedindo dinheiro e desconfiaria? E se a voz fosse idêntica a dele? Vamos falar sobre clonagem de voz e como se proteger do golpe do momento. Até lá!