Volta às aulas: veja como a IA pode ajudar pais, alunos e professores
Dicas práticas para integrar a IA na rotina escolar
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Em 2026, a lição de casa ganhou um novo integrante: a Inteligência Artificial. Com um celular na mão, qualquer aluno consegue respostas em segundos. Mas a dúvida que fica é: isso ajuda a aprender ou é apenas uma cola moderna?
A resposta curta: depende de como se usa. Se o aluno apenas copia e cola, o cérebro deixa de trabalhar. Mas, com as regras certas, a IA pode virar um excelente “professor particular”.
Veja como transformar essa tecnologia em aliada nos estudos:
1. A Regra de Ouro: Proibido Copiar e Colar
Para a IA não atrapalhar o aprendizado, combine um processo simples com seu filho:
- Tentar sozinho: Primeiro, ele faz o exercício com o próprio conhecimento.
- Consultar a IA: Só depois ele usa a ferramenta para corrigir, tirar dúvidas ou pedir explicações.
- Escrever com as próprias palavras: A resposta final no caderno nunca deve ser o texto da tela do celular.
2. Use a IA como “Professor Particular”
A IA tem uma paciência infinita para explicar. Incentive seu filho a usar comandos que estimulem o raciocínio, e não a preguiça:
- Em vez de: “Escreva um resumo sobre o Efeito Estufa.”
- Tente: “Me explique o Efeito Estufa como se eu tivesse 10 anos.” ou “Crie um quiz com 5 perguntas para ver se eu entendi esse texto.”
3. Segurança em Primeiro Lugar
Crianças e adolescentes muitas vezes não percebem os riscos de privacidade. Estabeleça limites claros do que nunca deve ser digitado na IA:
- Nome completo, endereço ou telefone.
- Nome da escola ou fotos de uniforme.
- Fotos pessoais ou de documentos.
4. Sinais de Alerta
Fique atento se a relação com os estudos mudar. Sinais de que a tecnologia está sendo mal usada incluem:
- Tarefas com linguagem muito formal ou “perfeita demais”.
- Queda no interesse por ler ou pesquisar.
- Esconder a tela quando você chega perto.
- Solução: Não proíba de imediato. Converse, entenda a dificuldade e reforce que a IA serve para somar, não para fazer pelo aluno.
Caixa de Ferramentas: Comandos Prontos (Prompts)
Para facilitar, criamos “moldes” de pedidos para fazer à IA (como o ChatGPT). Basta preencher os espaços entre parênteses ( ).
Para Criar Exercícios de Estudo
Use estes comandos para ajudar seu filho a estudar para provas:
- Quiz de Múltipla Escolha: “Crie (número) questões de múltipla escolha sobre (assunto da prova) para um aluno do (ano escolar). No final, mostre o gabarito e explique por que a resposta está certa.”
- Perguntas Abertas: “Faça uma lista de (número) perguntas dissertativas sobre o tema (tema) focadas em interpretação de texto.”
- Aumentando a Dificuldade: “Crie uma lista de exercícios de (matéria) começando muito fácil e ficando difícil aos poucos. Classifique cada um como fácil, médio ou difícil.”
Para Praticar Idiomas
- Vocabulário: “Crie exercícios de preencher lacunas em (inglês/espanhol) sobre o tema (viagens/comida/esportes) para nível iniciante.”
- Conversação: “Simule um diálogo em (idioma) entre duas pessoas no (supermercado/aeroporto) e depois me faça perguntas sobre o texto.”
Para Pais e Professores: Corrigindo Tarefas
Você pode usar a IA para te ajudar a corrigir a lição do seu filho:
- Checar se está certo: “Aja como um professor. Vou colar abaixo a pergunta da escola e a resposta do meu filho. Me diga se está correta e o que ele poderia melhorar na explicação. Pergunta: (colar pergunta) Resposta do aluno: (colar resposta)"
- Comparar com o Gabarito: “Compare a resposta do aluno (abaixo) com a resposta oficial. Onde ele acertou e onde errou? Explique de forma simples.”