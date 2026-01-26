Volta às aulas: veja como a IA pode ajudar pais, alunos e professores Dicas práticas para integrar a IA na rotina escolar

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Inteligência Artificial está se tornando uma ferramenta comum nas lições de casa.

Seu uso depende da abordagem; pode ser um grande aliado se utilizada corretamente.

Estabeleça limites claros e promova o raciocínio ao invés da cópia simples.

Fique atento aos sinais de uma má utilização da tecnologia nos estudos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Uso de IA pode ser viável em ocasiões de estudo Reprodução/Pexels

Em 2026, a lição de casa ganhou um novo integrante: a Inteligência Artificial. Com um celular na mão, qualquer aluno consegue respostas em segundos. Mas a dúvida que fica é: isso ajuda a aprender ou é apenas uma cola moderna?

A resposta curta: depende de como se usa. Se o aluno apenas copia e cola, o cérebro deixa de trabalhar. Mas, com as regras certas, a IA pode virar um excelente “professor particular”.

Veja como transformar essa tecnologia em aliada nos estudos:

1. A Regra de Ouro: Proibido Copiar e Colar

Para a IA não atrapalhar o aprendizado, combine um processo simples com seu filho:

Tentar sozinho: Primeiro, ele faz o exercício com o próprio conhecimento. Consultar a IA: Só depois ele usa a ferramenta para corrigir, tirar dúvidas ou pedir explicações. Escrever com as próprias palavras: A resposta final no caderno nunca deve ser o texto da tela do celular.

2. Use a IA como “Professor Particular”

A IA tem uma paciência infinita para explicar. Incentive seu filho a usar comandos que estimulem o raciocínio, e não a preguiça:

Em vez de: “Escreva um resumo sobre o Efeito Estufa.”

“Escreva um resumo sobre o Efeito Estufa.” Tente: “Me explique o Efeito Estufa como se eu tivesse 10 anos.” ou “Crie um quiz com 5 perguntas para ver se eu entendi esse texto.”

3. Segurança em Primeiro Lugar

Crianças e adolescentes muitas vezes não percebem os riscos de privacidade. Estabeleça limites claros do que nunca deve ser digitado na IA:

Nome completo, endereço ou telefone.

Nome da escola ou fotos de uniforme.

Fotos pessoais ou de documentos.

4. Sinais de Alerta

Fique atento se a relação com os estudos mudar. Sinais de que a tecnologia está sendo mal usada incluem:

Tarefas com linguagem muito formal ou “perfeita demais”.

Queda no interesse por ler ou pesquisar.

Esconder a tela quando você chega perto.

Solução: Não proíba de imediato. Converse, entenda a dificuldade e reforce que a IA serve para somar, não para fazer pelo aluno.

Caixa de Ferramentas: Comandos Prontos (Prompts)

Para facilitar, criamos “moldes” de pedidos para fazer à IA (como o ChatGPT). Basta preencher os espaços entre parênteses ( ).

Para Criar Exercícios de Estudo

Use estes comandos para ajudar seu filho a estudar para provas:

Quiz de Múltipla Escolha: “Crie (número) questões de múltipla escolha sobre (assunto da prova) para um aluno do (ano escolar) . No final, mostre o gabarito e explique por que a resposta está certa.”

“Crie questões de múltipla escolha sobre para um aluno do . No final, mostre o gabarito e explique por que a resposta está certa.” Perguntas Abertas: “Faça uma lista de (número) perguntas dissertativas sobre o tema (tema) focadas em interpretação de texto.”

“Faça uma lista de perguntas dissertativas sobre o tema focadas em interpretação de texto.” Aumentando a Dificuldade: “Crie uma lista de exercícios de (matéria) começando muito fácil e ficando difícil aos poucos. Classifique cada um como fácil, médio ou difícil.”

Para Praticar Idiomas

Vocabulário: “Crie exercícios de preencher lacunas em (inglês/espanhol) sobre o tema (viagens/comida/esportes) para nível iniciante.”

“Crie exercícios de preencher lacunas em sobre o tema para nível iniciante.” Conversação: “Simule um diálogo em (idioma) entre duas pessoas no (supermercado/aeroporto) e depois me faça perguntas sobre o texto.”

Para Pais e Professores: Corrigindo Tarefas

Você pode usar a IA para te ajudar a corrigir a lição do seu filho: