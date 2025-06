Avião com 175 a a bordo é obrigado a arremeter após colisão com pássaro Incidente foi registrado a 1.200 metros de altitude e pouso ocorreu em segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/06/2025 - 09h44 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Radome danificado após colisão de abutre com A320 da Indigo Reprodução redes sociais

Um Airbus A320-200N da companhia indiana Indigo foi obrigado a arremeter quando estava a apenas 1.200 metros de altitude por conta de uma colisão com pássaro na aproximação para o pouso.

O incidente, chamado na aviação de “bird strike”, causou uma avaria grande no nariz (radome) do Airbus A320, matrícula VT-IZH, que cumpria nesta segunda-feira (2) o voo 6E-6902 de Patna para Ranchi, na Índia.

As 175 pessoas a bordo perceberam a arremetida da aeronave, que por conta da colisão, precisou ganhar altitude e iniciar uma nova aproximação para a pista 31, onde pousou sem incidentes cerca de 30 minutos depois.

O aeroporto informou que a aeronave atingiu um abutre a cerca de 1.200 metros de altitude e sofreu avarias.

‌



A tripulação optou por arremeter para verificar a extensão dos danos e retomar a aproximação de forma segura.

Incidentes de “bird strike” são comuns e diários em todo o mundo, e não representam ameaça considerável à segurança de voo. A consequência desse tipo de colisão causa prejuízo considerável às companhias aéreas, que precisam deixar a aeronave inoperante até que o reparo seja executado.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.