Avião que caiu na Barra Funda está em nome de empresa de Porto Alegre e acabou de sair da manutenção Modelo Beechcraft F90 King Air decolou do Campo de Marte, em São Paulo, e caiu na avenida Marquês de São Vicente Luiz Fara Monteiro 07/02/2025 - 08h52 (Atualizado em 07/02/2025 - 09h29 )

King Air, avião acidentado após decolar do Campo de Marte (SP) Reprodução/Instagram/@carpena

O avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, está em nome da empresa Máxima Inteligência Operações e Empreendimentos, de Porto Alegre.

De acordo com as primeiras informações, a aeronave estava em manutenção e teria sido liberada para voo nesta manhã. A aeronave é de propriedade do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois corpos carbonizados dentro da aeronave. Pelo menos mais 6 pessoas, que estavam em ônibus atingido pelo avião ou passando pela rua, ficaram feridas.

Painel do King Air PS-FEM, avião acidentado na Barra Funda

‌



O avião acidentado decolou do aeroporto de Campo de Marte, que fica bem próximo ao local da queda. O destino seria a capital gaúcha.

De acordo com o relato de um piloto que ouviu a comunicação do avião acidentado com a torre de comando, não houve declaração de emergência. O piloto do avão que caiu pediu apenas a liberação da pista para voltar imediatamente ao Campo de Marte.

‌



O modelo é um Beechcraft F90 King Air, matrícula PS-FEM, com capacidade para até 9 pessoas. Este avião tem uma autonomia de mais de 2.400 km .

O King Air F90 é um avião com dois motores Pratt & Whitney PT6A-135, e voa com velocidade máxima de 500 km/h e um teto operacional de 9.450 metros.

‌



O King Air é uma aeronave fabricada pela Beech Aircraft (atualmente Textron). Ele é reconhecido entre teecnicos e aviadores por sua robustez, confiabilidade e baixo custo operacional.

