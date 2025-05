Azul transporta mais de 6,3 milhões de Clientes em Navegantes, em 14 anos Companhia realizou mais de 70 mil voos durante esse período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h19 ) twitter

Azul conecta Navegantes a Campinas Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul completou no último mês 14 anos de operação em Navegantes (SC). Neste período, de 2009 a 2025, a Companhia transportou mais de 6,35 milhões clientes, em cerca de 70 mil voos. Somente no último ano, foram 364 mil pessoas embarcadas na cidade catarinense, em 3,5 mil voos.

Com 28 operações semanais, a Azul conecta Navegantes a Campinas (SP), principal hub da companhia, onde Clientes podem se conectar para outros 70 destinos nacionais e internacionais.

Atualmente, a Azul voa para quatro destinos em Santa Catarina. Além de Navegantes, a Companhia está presente em Florianópolis, Joinville e Chapecó. Destas cidades, os clientes podem voar para Campinas, Belo Horizonte e Montevidéu.

“É a Azul ressaltando o seu compromisso com a conectividade regional, o desenvolvimento econômico e a expansão da malha aérea no Sul do Brasil. Com o fortalecimento da operação na região Sul do país, acreditamos que isso irá refletir na economia, na promoção do turismo e na geração de renda para as regiões”, explica Beatriz Barbi, Gerente de Planejamento de Malha da Azul Linhas Aéreas.



