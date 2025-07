Como fica a situação da Embraer após tarifaço de Trump? Fabricante, que possui linha de produção nos Estados Unidos, aguarda o desenrolar da medida anunciada pelo líder americano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 10h50 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h53 ) twitter

Reprodução/Instagram/@embraer

A Embraer sentiu de imediato as medidas tarifárias impostas pelo presidente americano ao Brasil. As ações da fabricante (EMBR3) caíram nesta quarta-feira (9) logo após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma taxação de 50%. O papel da fabricante brasileira recuou 3,62%, e foi negociado a R$ 78,21.

A fabricante brasileira, que exporta aviões para os Estados Unidos, poderá se beneficiar, no entanto, da exceção aplicada às empresas que produzem em território americano. A empresa possui instalações industriais nos EUA, como a produção do modelo A-29 Super Tucano, Jacksonville, além da linha de produção dos jatos executivos da linha Phenom, produzidos em Melbourne, na Flórida.

Já os jatos comerciais E175, exportados em grande quantidade para a aviação regional dos EUA, são da linha de montagem de São José dos Campos (SP). A Embraer aguarda o desenrolar das medidas e eventuais negociações entre os governos brasileiro e americano.

A Embraer tem repetido que, caso a tarifa seja aplicada, ela será repassada integralmente às companhias aéreas. Em março, Aengus Kelly, CEO da AerCap, a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, já havia comentado os reflexos das tarifas impostas por Trump ao mundo.

‌



“Ninguém vai pagar isso”, disse Kelly durante uma entrevista a uma rede de TV americana esta semana. “O cliente não vai aceitar. O que vai acontecer é que as companhias aéreas que não podem pagar pelo avião vão ligar para a Airbus”.

Kelly comentou ainda a política de reciprocidade imposta a Trump pelos países afetados e deu um exemplo: as aeronaves da fabricante americana Boeing, incluindo seu carro-chefe, o 787 Dreamliner, podem custar até US$ 40 milhões (R$ 230 milhões) a mais por avião no pior cenário, devido às tensões comerciais provocadas pelas tarifas de Donald Trump.

‌



O presidente Lua se reuniu com ministros da área econômica assim que foi comunicado da decisão de Trump e sinalizou com a reciprocidade de tarifas. Luiz Inácio Lula da Silva avisou nesta quarta-feira (9) que devolve a carta por meio da qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou a imposição unilateral de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil.

Na noite de ontem, o encarregado de negócios Gabriel Escobar, chefe da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, foi convocado pela segunda vez no dia a comparecer ao Itamaraty. Ele é a principal autoridade do governo americano no país desde janeiro, quando a ex-embaixadora Elisabeth Bagley voltou aos EUA. Trump nunca indicou seu novo representante.

‌



