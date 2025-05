Embraer lança programa de estágio com bolsas de até R$ 2.400 para estudantes de todo o Brasil São 200 vagas disponíveis para alunos do ensino técnico e universitários de Tecnologia, Administração e Engenharia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h27 ) twitter

Embraer: programa de estágio com bolsas de até R$ 2.400 para estudantes

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, está com inscrições abertas para uma nova edição de seu programa de estágio. São 200 vagas disponíveis para estudantes do ensino superior cursando Tecnologia, Administração ou Engenharia e alunos do ensino técnico. Os aprovados vão receber mensalmente bolsas de até R$ 2.400, além de benefícios.

“A Embraer está em uma nova fase de crescimento sustentável para os próximos anos, apoiada nos pilares de inovação e eficiência. Para construir esse futuro da aviação sustentável, buscamos talentos alinhados a essa visão e interessados em fazer parte de um ambiente de intenso aprendizado, colaboração e troca cultural com pessoas de outros países”, diz a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.

Metade das 200 vagas será direcionada a grupos sub-representados: mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs), como forma de estimular a diversidade e a inclusão. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever pelo link embraer.com/estagio2025 até 25 de maio, para depois passarem por testes e dinâmicas online. Há oportunidades para estudantes de todo o Brasil.

Em agosto e setembro, os aprovados começam a trabalhar, com remuneração, benefícios e direito a recesso remunerado no fim do ano, além das férias. Durante a jornada na empresa, esses novos colegas vão desenvolver habilidades técnicas por meio de projetos de estágio relacionados a desafios reais do negócio – que complementam o aprendizado obtido em atividades diárias – e também habilidades comportamentais.

A Embraer é reconhecida pela Great Place to Work (GPTW), devido à alta qualidade do seu ambiente de trabalho. A certificação é resultado de uma pesquisa global que avalia a satisfação dos colaboradores – de forma voluntária e anônima – quanto a diferentes aspectos corporativos.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

