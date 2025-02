Encontro da Associação Global da Indústria de Atrações 2025 chega à Cidade do México Para 2025, Estudo de Impacto Econômico da IAAPA prevê crescimento de 11% na indústria de atrações na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Encontro IAAPA: América Latina, Caribe 2025 chega à Cidade do México" Divulgação Context Travel

A Associação Global da Indústria de Atrações (IAAPA) anuncia a chegada do Encontro IAAPA: América Latina e Caribe 2025, principal fórum para conectar, aprender e gerar negócios na indústria de parques e atrações, consolidando-se como referência em inovação, educação e sustentabilidade. O evento será realizado de 24 a 26 de março de 2025 no Hotel Presidente InterContinental, na Cidade do México.

Esse é o principal fórum para operadores, fornecedores e líderes da indústria de parques e atrações na América Latina e Caribe. Neste ano, o Encontro IAAPA terá mais de 10 palestrantes globais, abordando temas como marketing, tecnologia e atendimento ao cliente. Além disso, os EDUTours oferecerão visitas exclusivas para conhecer práticas bem-sucedidas em atrações locais.

“Os participantes terão acesso direto a mais de 300 profissionais de mais de 25 países, com ferramentas como o aplicativo IAAPA Connect+ para aprimorar a interatividade e agendar reuniões. Além disso, o evento oferecerá conteúdo educativo de classe mundial sobre tendências tecnológicas, sustentabilidade e liderança”, revela a vice-presidente e diretora executiva da IAAPA América Latina e Caribe, Paulina Reyes.

‌



Notáveis líderes da indústria compartilharão suas visões e experiências durante o evento, incluindo Doug Akers, vice-presidente de Novos Empreendimentos na Universal Destinations & Experiences (UDX); Elizabeth Lugo, diretora executiva de Parques, Tours e Linhas de Cruzeiro no Grupo Xcaret; Araceli Ramos, diretora de Promoção e Relações Públicas na José Cuervo; e Mat Duerden, chefe do Departamento de Design e Gestão de Experiências na Marriott School of Business, da Brigham Young University. Esses são apenas alguns dos líderes que estarão presentes, enriquecendo o evento com insights fundamentais sobre inovação, estratégias e tendências na indústria de atração.

Encontro IAAPA: América Latina e Caribe 2025 vai focar em conexão, educação e tendências. Durante três dias, os participantes poderão desfrutar de:

‌



Conferências educacionais de nível internacional , apresentadas por líderes globais e especialistas locais.

, apresentadas por líderes globais e especialistas locais. EDUTours exclusivos , que oferecem uma visão dos bastidores das principais atrações da Cidade do México.

, que oferecem uma visão dos bastidores das principais atrações da Cidade do México. Espaços comerciais e de networking, projetados para promover conexões estratégicas entre operadoras e fornecedores.

Para aqueles que desejam se aprofundar nas oportunidades da indústria, um Post Tour será oferecido nos dias 27 e 28 de março, incluindo visitas a atrações icônicas nos estados de Morelos e Puebla, como Jardines de México, El Rollo Water Park e Africam Safari.

‌



“Encontro IAAPA: América Latina, Caribe 2025 não é apenas um evento, mas uma oportunidade única para impulsionar a inovação, construir conexões estratégicas e transformar o futuro da indústria de parques e atrações na América Latina e Caribe”, afirma Paulina, que adianta que as inscrições podem ser feitas no site IAAPA.org”.

Brasil

O turismo no Brasil bateu recorde de faturamento em 2024, alcançando US$ 7,341 bilhões, impulsionado pelo aumento de turistas estrangeiros no país, que cresceu 12,6% em relação a 2023, segundo o Ministério do Turismo. Uma das metas do Plano Nacional do Turismo, prevê atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros em território nacional e US$ 8,1 bilhões em faturamento dentro dos próximos três anos.

O país conta com mais de 4.100 atrações entre parques de diversão e aquáticos, zoológicos e aquários, resorts, centros de ciência e tecnologia, como planetários, observatórios e museus, e centros de lazer. As atrações recebem anualmente cerca de 117,4 milhões de visitantes.

A receita direta atribuível à indústria foi de 4,7 mil milhões de dólares. Isto apoiou mais de 110.000 empregos e gerou um rendimento do trabalho de cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Os impactos diretos e indiretos das atracções do Brasil geraram receitas de cerca de 6,8 mil milhões de dólares e apoiaram cerca de 142.000 postos de trabalho.

Sobre a IAAPA

IAAPA é uma comunidade diversificada e dinâmica de profissionais de atrações globais. Como a maior associação internacional de atrações permanentemente localizadas, a IAAPA unifica a comunidade de atrações, liga pessoas para aprender e crescer juntas e esforça-se por promover os mais altos padrões profissionais de excelência e segurança em todo o mundo.

Fundada em 1918, IAAPA representa empresas fornecedoras e de atrações líderes da indústria, consultores e membros individuais de mais de 100 países. Os membros incluem profissionais de parques de diversões, parques temáticos, atrações, parques aquáticos, resorts, centros de entretenimento familiar, jardins zoológicos, aquários, centros de ciência, museus, companhias de cruzeiros, fabricantes e fornecedores.

A sede global da associação e o escritório norte-americano estão localizados em Orlando, Florida, EUA. Hong Kong, China; Xangai, China; e Cidade do México, México e representações no Brasil, Dubai e Singapura.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.