Escola de Aviação abre inscrições para curso de Piloto Comercial de Helicóptero Omni Escola de Aviação está com inscrições abertas para a nova turma do curso de Piloto Comercial de Helicóptero Luiz Fara Monteiro 25/03/2025 - 03h54 (Atualizado em 25/03/2025 - 03h54 )

Escola de Aviação abre inscrições para curso de Piloto Comercial de Helicóptero

A Omni Escola de Aviação, referência na formação de profissionais para o setor aéreo, está com inscrições abertas para a nova turma do curso de Piloto Comercial de Helicóptero (PCH), com início previsto para o dia 6 de abril de 2025.

O curso, com duração de 7 meses, será realizado presencialmente na sede da escola, localizada na Av. Ayrton Senna Nº 2541 – Rua F1, Lote 44. O objetivo é preparar os candidatos para a realização do exame de conhecimentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), garantindo a formação necessária para a atuação como piloto comercial.

Os interessados podem obter mais informações pelo e-mail escola@omniescola.com.br ou acessar o link no site oficial da Omni Escola de Aviação.

Sobre a Omni Táxi Aéreo:

A OMNI Táxi Aéreo foi fundada em dezembro de 2000 sobre os pilares de segurança, integração, transparência, integridade e criatividade. É líder no transporte aéreo offshore na América Latina, oferecendo alta capacidade para atender clientes no mercado de Óleo & Gás e Energia. Oferece serviços de trocas de tripulação, Serviços Médicos de Emergência (EMS), Combate a Incêndios, operações de Busca e Resgate, bem como serviços especializados de Transporte de Carga em locais remotos e desafiadores. A Omni Táxi Aéreo faz parte do Grupo Omni Helicopters International (OHI).

Sobre a Omni Helicopters International:

O Grupo Omni Helicopters International (OHI), iniciou as suas operações em Portugal nos anos 90, estando na vanguarda do setor de mobilidade aérea e soluções de entrega na América Latina. Como o maior fornecedor desses serviços na região, a OHI atende a diversos grupos de clientes em vários segmentos, garantindo soluções contínuas e eficientes. Através de suas subsidiárias Omni Táxi Aéreo no Brasil, Omni Helicopters Guyana Inc., e Omni Helicopters International Moçambique, a OHI oferece capacidade e competência incomparáveis para atender clientes offshore nos mercados de energia offshore de mais rápido crescimento.

