Incidente com avião que resultou em evacuação de emergência nos EUA foi mais sério do que se imaginava, diz comandante

Passageiros deixaram a aeronave por meio das escorregadeiras de emergência Reprodução vídeo redes sociais

A ocorrência em que um Boeing 737-800 MAX da American Airlines sofreu colapso no trem de pouso enquanto corria para a decolagem no aeroporto de Denver, no Colorado, no fim de semana foi “bem mais sério do que se imaginava”, disse o comandante José Correia Guedes, piloto aposentado da portuguesa TAP, ao analisar as imagens do incidente que resultou na evacuação de emergência no último sábado (26). Com a pane, o motor número 1, localizado do lado esquerdo do avião, tocou a pista e se arrastou pelo asfalto, dificultando ainda mais o controle da aeronave.

Segundo a análise de Guedes, a decolagem foi abortada em alta velocidade, por conta do colapso do trem de pouso central esquerdo, deixando a aeronave instável e desequilibrada. “Abortaram a decolagem em alta velocidade com o avião completamente desequilibrado, apoiado apenas no trem [de pouso] direito e no trem [de pouso]de proa (dianteiro).”

Todos os 173 passageiros e 6 tripulantes evacuaram a aeronave em segurança, embora alguns tenham deixado a aeronave portando bagagens de mão, o que é totalmente condenável nessas situações. Retirar bagagem de mão em momento de evacuação de emergência atrasa a saída do avião e compromete a segurança de todos a bordo. O Secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, cobrou explicações sobre a ocorrência e condenou a atitude de alguns passageiros. “Deixem a bagagem para trás”, apelou Duffy em uma rede social.

I’ve spoken to the CEO of American Airlines about this incident.



FAA investigators are on the ground at the Denver airport.



Remember, during emergency evacuations, it’s important for passengers to follow crew instructions. Leave your luggage behind! https://t.co/5MQzLIxKUg — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) July 27, 2025

Ao relatar o incidente, a companhia aérea acrescentou que uma combinação de pneus furados e a desaceleração da aeronave resultou em um pequeno incêndio nos freios.

O comandante classificou o trabalho do piloto como “fantástico”, por conseguir manter o Boeing dentro dos limites da pista naquelas condições adversas.

Afinal o incidente de sábado com o Boeing 737-800 MAX da American em Denver foi bem mais sério do que a princípio se pensava. Novas imagens revelam que houve colapso do trem esquerdo durante a aceleração para descolagem. Pilotos abortaram a descolagem a alta velocidade com o… pic.twitter.com/7nhwA2UV9C — José Correia Guedes (@cpt340) July 28, 2025

Para Guedes, o colapso do trem de pouso principal de uma aeronave durante a corrida para a decolagem tem tudo para acabar mal. Ao se perguntar como seria possível uma ocorrência desse tipo com uma aeronave nova, Guedes destacou a necessidade de uma resposta técnica do fabricante e da companhia aérea.

“Isto não pode acontecer. Boeing e American Airlines vão ter que explicar o que aconteceu”, ressaltando que a aeronave envolvida no caso, de matrícula N306SW, tem apenas quatro anos de idade.

