Phenom 300 da Embraer é o jato leve mais vendido e o mais entregue do mundo pelo 13º ano consecutivo Números foram divulgados pela General Aviation Manufacturers Association Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h30 )

Phonem 300 também foi o bimotor a jato mais entregue pelo 5º ano seguido Paul Bowen

As aeronaves da série Phenom 300 da Embraer são mais uma vez os jatos leves mais vendidos e entregues do mundo pelo 13º ano consecutivo, de acordo com a General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Os dados da instituição também confirmaram o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo quinto ano seguido. Para alcançar essa distinção, a empresa entregou 65 aeronaves Phenom 300 ao longo de 2024, encerrando o ano com o maior book-to-bill da indústria.

Com mais de 830 entregas em todo o mundo, operações em 40 países e mais de 2,5 milhões de horas de voo, a série Phenom 300, certificada para operação com um único piloto (single pilot), é reconhecida por reunir os melhores recursos da categoria, oferecendo para os seus clientes a melhor proposta de valor, confiabilidade e disponibilidade. Com o maior valor residual do segmento, a plataforma é uma evidência do compromisso da Embraer com a eficiência, inovação e excelência em engenharia.

“Esse é um período extraordinário para a Embraer Executive Jets, pois, além de seguirmos em um momento muito positivo de vendas e entregas, aceleramos o crescimento de nossa participação de mercado, como mostram nossos resultados recentes. Essas estatísticas da GAMA comprovam o sucesso da empresa, solidificando nossa liderança no setor”, diz Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Executive Jets. “A série Phenom 300 continua sendo referência de excelência em sua categoria, combinando desempenho incomparável, tecnologia disruptiva, conforto superior e suporte confiável. Estamos orgulhosos de ver esses consistentes diferenciais reconhecidos mais uma vez e esperamos dar as boas-vindas para que muitos outros clientes possam aproveitar a melhor experiência na aviação executiva”.

jato leve mais veloz em produção Erich_Shibata_Nishiyama

O Phenom 300E, jato leve mais veloz em produção, tem velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. A aeronave possui aviônicos avançados, incluindo sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS) – o primeiro desenvolvido e certificado na aviação executiva –, bem como autothrottle, arremetida acoplada, modo de descida de emergência e muito mais.

Para além do segmento de jatos leves, os dados divulgados pela GAMA indicam um avanço na participação de mercado das aeronaves de médio porte da Embraer. O Praetor 500 agora detém mais de 40% de participação no mercado de médio porte, enquanto as entregas da família de jatos Praetor cresceram 34% anualmente, evidenciando a popularidade do Praetor 500 e do Praetor 600 nos nichos de voos corporativos e operações de frota.

Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está fortalecendo o setor aeroespacial global por meio da eficiência e inovação, criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 55 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 13 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor. Para mais informações, visite executive.embraer.com.

Sobre o Phenom 300E

O Phenom 300E é o mais rápido jato single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 860 kilometros por hora (464 nós) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. Com o melhor desempenho de subida, os custos de operação e manutenção do Phenom 300E são inferiores aos dos seus pares. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada. O cockpit amigável para o piloto permite uma operação de piloto único e oferece o avançado Prodigy Touch Flight Deck, baseado na aclamada suíte de aviônicos Garmin 3000. É o primeiro jato a oferecer o Runway Overrun and Awareness Alerting System (ROAAS) e também pode ser equipado com o autothrottle, recursos que facilitam o trabalho dos pilotos. O reabastecimento de ponto único, o lavatório com serviço externo e a maior escada de entrada da categoria são características presentes no Phenom 300, geralmente encontradas apenas em jatos maiores.

Ademais, o Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o Embraer DNA Design e seu compartimento de bagagem está entre os maiores de sua categoria. As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é reforçado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima da cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E possui zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, guarda-roupa, refreshment center, opções de comunicação de voz e dados e sistema de entretenimento.

