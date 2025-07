Piloto preso após pousar avião abusava sexualmente de criança, diz investigação Tripulante da Delta Air Lines foi detido no fim de semana assim que pousou um voo comercial. Acusação diz que ele se relacionava com criança de 10 anos de idade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 06h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 06h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rustom Bhagwagar: piloto foi preso acusado de abusar sexualmente de menor Gabinete do Xerife do Condado de Contra Costa

Após especulações sobre os motivos que levaram agentes federais a invadir a cabine de um voo comercial recém chegado no Aeroporto Internacional de São Francisco e prender o co-piloto no último fim de semana, vem a confirmação oficial: a investigação iniciada meses antes diz que Rustom Bhagwagar, um aviador de 34 anos da Delta Air Lines de origem indiana, responde a 5 acusações por abuso sexual a uma criança de 10 anos de idade.

A investigação começou em abril, após o Gabinete do Xerife receber uma denúncia de crimes sexuais. Os detetives descobriram posteriormente que Bhagwagar era piloto de avião e que seu voo pousaria em São Francisco na noite de sábado (26). A prisão ocorreu a bordo de um Boeing 757-300 da Delta assim que a aeronave parou no finger.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse à CBS News Bay Area que agentes federais auxiliaram os delegados do xerife, conseguindo acesso ao aeroporto e ao avião.

A Delta Airlines informou que encaminharia perguntas de jornalistas ao Gabinete do Promotor Público do Condado de Contra Costa e ao Gabinete do Xerife.

‌



Bhagwagar, nascido em 15 de dezembro de 1990, está atualmente detido sem direito a fiança no Centro de Detenção do Condado de West, no Condado de Contra Costa, com fiança fixada em mais de R$ 27 milhões.

Policiais embarcaram na aeronave enquanto os passageiros ainda estavam sentados, entraram na cabine e algemaram Bhagwagar na frente de tripulantes, que ficaram atordoados. Outra equipe de policiais recolheu os pertences pessoais do tripulante enquanto ele era escoltado para fora do avião. Inicialmente, a identidade do acusado foi omitida, mas as autoridades confirmaram que se tratava de Rustom Bhagwagar, residente na Flórida.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.