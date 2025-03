Tripulante da British Airways é preso em Cingapura acusado de estuprar uma colega comissária Gerentes da companhia aérea viajaram para se inteirar da ocorrência com autoridades locais e acompanhar o funcionário detido. Vítima retornou à Londres Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/03/2025 - 03h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 03h05 ) twitter

British Airways: ocorrência tratada pelas autoridades de Cingapura Alan Wilson / Wikimedia Commons

Um comissário da British Airways foi preso em Cingapura na noite de terça-feira (18) acusado de estuprar uma colega comissária de bordo. De acordo com reportagem do The Sun, o tripulante teria atacado a mulher após uma saída pela cidade, quando os profissionais cumpriam folga entre voos.

Executivos da BA voaram para Cingapura para se inteirar do caso com as autoridades locais e com o tripulante detido, enquanto a vítima voava de volta para Londres como passageira, acompanhada de uma colega de trabalho. A alegação de estupro — relatada depois que uma equipe saiu para passear na cidade entre os voos — chocou a equipe da companhia aérea.

Caso seja condenado, o acusado poderá cumprir até 20 anos de prisão, além do pagamento de multa, como rege a legislação local.

“Todos estão entorpecidos, o comissário de bordo acusado de estupro voa com a BA há anos, o caso está sob a jurisdição das autoridades de Cingapura e está se mostrando uma grande dor de cabeça para os chefes da aviação”, disse uma fonte da British.

A companhia aérea foi abalada por grandes incidentes com funcionários durante escalas entre voos nos últimos meses. Em setembro de 2023, por exemplo, um piloto foi demitido por se apresentar incapacitado de operar um voo após fazer uso de drogas durante uma orgia em Joanesburgo.

A British Airways informou que não comentará o caso.

