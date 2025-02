Piloto de avião da Gol anuncia antes de decolar: ‘Trombamos em um carro no meio da pista’ Comandante do voo G3 1674, entre o Rio e Fortaleza, conseguiu cancelar a partida, e passageiros saíram em segurança no Galeão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 07h38 (Atualizado em 12/02/2025 - 08h44 ) twitter

Carro que se envolveu em acidente com avião da Gol no Rio ficou irreconhecível Reprodução

O comandante do avião da Gol, prefixo PS-GPP, comunicou imediatamente a torre de controle do aeroporto do Galeão sobre a batida em um carro no meio da pista. O Boeing 737 MAX acelerava para decolar na noite da última terça-feira (11). “Abortei a decolagem. Trombamos em um carro no meio da pista”, avisou o piloto.

Avião da Gol também ficou muito danificado depois da colisão na pista do Galeão Reprodução

Passava das 22h, então estava escuro. Vídeos feitos por passageiros registraram o barulho do impacto. Na conversa, a torre de controle responde ao piloto com um tom de incredulidade: “Gol 1674, confirme: colidiu com o veículo?“. O comandante, então, responde: ”Afirmativo”.

O carro da concessionária, atingido pelo avião em velocidade, ficou completamente destruído. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e eventuais passageiros do carro. O avião, fabricado em 2024 e com menos de um ano de uso, sofreu danos estruturais no trem de pouso (veja fotos).

Leia a transcrição do diálogo entre piloto e torre:

Comandante da Gol: Torre Galeão, Gol 1674, abortando decolagem. Tem um carro no meio da pista.

‌



Torre de controle: Confirme, 1674!?

Comandante da Gol: Abortei decolagem. Trombamos em um carro no meio da pista.

‌



Torre de controle: O carro estava no eixo da pista ou estava entrando [inaudível]?

Comandante da Gol: No eixo da pista, no eixo da pista. Colidiu.

‌



Torre de controle: Gol 1674, confirme: colidiu com o veículo?

Comandante da Gol: Afirmativo.

Batida de avião em carro

Veículo invadiu a pista quando o avião já acelerava para decolar rumo a Fortaleza Reprodução

Ontem à noite, um Boeing 737 MAX 8, da Gol, bateu em um veículo de manutenção no momento em que partiria do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A concessionária que cuida do aeroporto, a RIOgaleão, informou que o incidente ocorreu por volta das 22h. Ninguém ficou ferido.

A Gol também emitiu uma nota oficial em que garantiu que ninguém se machucou e que todos os passageiros foram retirados em segurança do avião.

Marcas na pista sugerem que carro foi arrastado pela aeronave Reprodução

“A GOL informa que, na noite desta terça-feira (11), a aeronave designada para o voo G3 1674 (Rio de Janeiro – Fortaleza) colidiu com uma viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem, que foi interrompido. Todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança, recebendo total assistência da Companhia“, disse em nota.

Deus é grande.



Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Baita susto.



Sensação de que nasci de novo.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy — Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025

