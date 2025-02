Trump politiza tragédia e culpa administrações de Obama e Biden por enfraquecer órgão americano de aviação Após colisão entre aeronaves, presidente responsabilizou iniciativas de diversidade da Administração Federal de Aviação (FAA) pelo enfraquecimento da segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 14h54 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump sobre suas suspeitas em relação ao acidente: "Bom senso" Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@realdonaldtrump - 28.12.2024

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou durante um pronunciamento na tarde desta quinta-feira (30) as administrações de Barack Obama e Joe Biden por supostamente reduzirem os padrões de segurança aérea. Contrariando preceitos da aviação, Trump colocou em dúvida as atuações do Controle de Tráfego Aéreo e da Administração Federal de Aviação (FAA) antes mesmo de qualquer relatório sobre o acidente que deixou 67 pessoas mortas em Washington.

“Não sabemos o que levou a esse acidente, mas temos algumas opiniões e ideias muito fortes”, disse Trump.

Na noite de ontem, horas depois da tragédia, o presidente americano já havia questionado a atuação dos controladores de voo.

“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma NOITE CLARA, as luzes do avião estavam acesas, por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, opinou.

‌



Entidades reguladoras de aviação condenam a especulação sobre eventuais responsáveis por acidentes aeronáuticos antes da produção de relatórios.

Na noite de ontem, um jato da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos se chocaram perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Não há sobreviventes entre as 67 pessoas a bordo das duas aeronaves.

‌



No pronunciamento de hoje, quinta-feira, Trump pareceu culpar as iniciativas de diversidade da Administração Federal de Aviação (FAA) pelo enfraquecimento da segurança após uma colisão aérea mortal perto do Aeroporto Nacional Reagan.

Trump falou à imprensa da sala de imprensa da Casa Branca sobre o incidente, que ele chamou de “uma tragédia de proporções terríveis”. Mas seu tom solene rapidamente deu lugar a críticas severas aos governos Biden e Obama, mirando especificamente nas iniciativas de contratação.

‌



“Pessoas brilhantes precisam estar nessas posições”, disse Trump.

Ele citou os esforços da FAA para contratar indivíduos com deficiências, incluindo nanismo, membros amputados e deficiências intelectuais.

“Um grupo dentro da FAA determinou que a força de trabalho era muito branca, então eles fizeram esforços conjuntos para fazer com que a administração mudasse isso e mudasse imediatamente”, disse Trump. “Isso foi na administração Obama.”

Trump também criticou Pete Buttigieg, que atuou como secretário de Transportes durante o governo Biden.

“Bem, ele comanda, 45.000 pessoas, e ele levou tudo direto ao chão com sua diversidade.”

Foi perguntado a Trump como ele poderia ter tanta certeza de que a diversidade teve um papel no acidente quando ele próprio reconheceu que os controladores de tráfego aéreo podem não ter feito nada de errado. Ele disse aos repórteres que era porque ele tinha “bom senso”.

Trump, em suas primeiras semanas no cargo, rapidamente buscou eliminar programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo. Trump se moveu para colocar todos os funcionários federais trabalhando em tais programas em licença administrativa e encorajou o setor privado a também encerrar as iniciativas DEI. O presidente também tem sido questionado pela Comissão Legislativa de Transporte e Infraestrutura sobre decretos que suspendem a contratação de controladores de tráfego aéreo.

A vitória na eleição americana de Trump acelerou um movimento de entidades conservadoras, algumas dirigidas por ex-auxiliares de Trump no primeiro mandato, de críticas e ações judicias contra o programa de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo. Empresas, como a American Airlines, abriram mão de contratar um número maior de trabalhadores com base na diversidade.

“Não se trata de contratar alguém apenas pela raça, cor, nacionalidade ou gênero. Mas sim garantir espaço também para pessoas com competência igual ou superior ao grupo das maiorias”, disse ao blog um executivo de uma companhia aérea defensor de ações semelhantes ao DEI, que pediu anonimato.

Simpáticos ao DEI alegam que a prática promove tratamento justo e participação no processo de contratação para pessoas de diversas origens, reconhece e valoriza as diferenças entre as pessoas, garante oportunidades justas para todos, supera preconceitos inconscientes, além de promover um ambiente de trabalho onde todos se sintam bem-vindos e respeitados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.