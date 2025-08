A surpreendente primeira volta com o 2008 GT Turbo na fazenda O SUV que me surpreendeu na estrada e encantou na terra Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h00 ) twitter

A primeira vez no 2008 GT Turbo, Peugeot, na fazenda Foto: Arquivo pessoal

Quem foi que disse que um carro esportivo não encara uma estrada de terra? Quando o Márcio Barbosa me falou: “Você vai sair com um 2008 GT Turbo da Peugeot”, fiquei logo pensando em qual estrada das fazendas da região eu ia pegar para testar o carro.

Foi a minha primeira vez dirigindo um Peugeot — e eu confesso: fiquei bem impressionada.

É um SUV estiloso, com acabamento interno refinado e uma aceleração empolgante. Explico: quando você precisa fazer uma ultrapassagem, pisa — e ele simplesmente responde. Sem esforço, sem atraso. Ele vai.

Peugeot 2008 GT Turbo rodou 2 mil quilômetros e teve desempenho ótimo com etanol Foto: Arquivo pessoal

O i-Cockpit 3D da Peugeot é um sistema inovador que projeta informações de condução em um painel digital com efeito holográfico, criando uma experiência tridimensional. Um recurso interessante: toda vez que você desliga o carro, ele mostra quantos quilômetros você rodou e quanto tempo durou a viagem.

Na estrada de terra, o desempenho foi ótimo. Só não aproveitei o teto solar aberto por causa da poeira. O carro subiu e desceu alguns trechos mais íngremes sem derrapar, e ainda se saiu bem ao passar por um “mata-burro” — aquele obstáculo que impede os animais de cruzarem de um lado da estrada para o outro.

Rodei mais de 2 mil quilômetros usando apenas etanol. Desempenho com economia — e ainda por cima com biocombustível.

