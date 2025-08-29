Ambev celebra 70 anos de Barretos com música sertaneja sobre consumo responsável Lorena Cristine e dupla virtual lançam hit “Chama no Equilíbrio”, canção que une tradição, inovação e um importante recado sobre moderação e hidratação Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h41 ) twitter

"chama na água pra revezar com a cerveja" trecho da música Chama no Equilíbrio, ação de consumo consciente da Ambev Foto cedida: Ambev

A Ambev — parceira da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos há 40 anos com a marca Brahma — promove hoje a segunda noite de uma ação que une música, tecnologia e consciência.

“Chama no Equilíbrio”, interpretada pela jovem cantora sertaneja Lorena Cristine e pela dupla virtual Humberto Henrique & Osmar (HH&O), traz versos como “chama na água pra revezar com a cerveja”.

A canção leva ao palco do evento, que acontece até domingo, uma mensagem leve, mas essencial: beber com moderação e manter-se hidratado.

A iniciativa faz parte das ações do Smart Drinking Lab, laboratório de inovação da Ambev voltado exclusivamente à moderação.

O projeto integra ainda a celebração do Mês da Cerveja e conta com o apoio do Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).

Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev Foto cedida: Ambev

“Queremos reforçar que moderação é atitude. Estar presente em eventos como esse é uma oportunidade de engajar o público em um diálogo sincero sobre o consumo responsável”, afirmou Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev.

Com investimento de mais de R$ 1,4 bilhão na última década em ações de consumo responsável, a Ambev aposta em tecnologia, novos produtos como a Brahma 0,0% e experiências educativas para mostrar que é possível curtir com equilíbrio, sem abrir mão da diversão.

