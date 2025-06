Entenda por que o agronegócio brasileiro registrou recorde de empregos no primeiro trimestre de 2025

O agronegócio brasileiro atingiu um recorde de 28,5 milhões de empregos no primeiro trimestre de 2025, marcando um crescimento de 0,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (26), Renato Conchon, coordenador do núcleo econômico da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), explicou que o aumento é resultado de dois fatores principais.



"O primeiro é a boa expectativa para a safra agropecuária ao longo deste ano, e o segundo é que, no primeiro trimestre de cada ano, os demais setores da economia nacional, como comércio e serviços, normalmente eles demitem ", explica Conchon.



Segundo ele, o resultado é reflexo de uma maior contratação de profissionais nos últimos meses do ano, principalmente para as festividades. Enquanto os outros segmentos enfrentam desligamentos no início do ano, o agronegócio vai na contramão, ampliando as vagas de emprego no campo para atender à crescente demanda por produção e especialização.



Além disso, o setor tem observado um aumento na formalização dos postos de trabalho e na participação feminina , que já representa quase 40% do total de empregados. A escolarização também tem sido um fator importante, com maior demanda por trabalhadores qualificados.



O agronegócio é responsável por cerca de 27% das contratações no país e representa 50% das exportações brasileiras , consolidando sua importância crucial para a economia nacional.