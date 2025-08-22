Após 20 anos, Team Roping retorna ao Barretão
Paulistas Rodrigo Teodoro e Diego Baroni fizeram o melhor tempo na modalidade
Os paulistas Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo Baroni registraram o melhor tempo, 4,81 segundos, no Team Roping — modalidade também conhecida popularmente como laço em dupla — dentro das competições do rodeio cronometrado.
Após duas décadas, a modalidade voltou a integrar a programação da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp