Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Após 20 anos, Team Roping retorna ao Barretão

Paulistas Rodrigo Teodoro e Diego Baroni fizeram o melhor tempo na modalidade

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo Baroni Foto cedida: Alberto Gonzaga

Os paulistas Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo Baroni registraram o melhor tempo, 4,81 segundos, no Team Roping — modalidade também conhecida popularmente como laço em dupla — dentro das competições do rodeio cronometrado.

Após duas décadas, a modalidade voltou a integrar a programação da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.