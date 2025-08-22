Após 20 anos, Team Roping retorna ao Barretão Paulistas Rodrigo Teodoro e Diego Baroni fizeram o melhor tempo na modalidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h00 ) twitter

Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo Baroni Foto cedida: Alberto Gonzaga

Os paulistas Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo Baroni registraram o melhor tempo, 4,81 segundos, no Team Roping — modalidade também conhecida popularmente como laço em dupla — dentro das competições do rodeio cronometrado.

Após duas décadas, a modalidade voltou a integrar a programação da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos.

