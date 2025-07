Arena Premium amplia estrutura e estreia área de descanso na Festa do Peão de Barretos 2025 Espaço tem bar, buffet assinado por chef local e ainda mais conforto para público vip Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h04 ) twitter

A Arena Premium, durante a Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, SP, vem com muitas novidades Crédito:Davi Santos

Um dos camarotes mais sofisticados da 70ª Festa do Peão de Barretos, que acontece de 21 a 31 de agosto, é o Arena Premium.

E ele estreia com novidades para este ano. O espaço conta com ampliação de 180 m² no segundo andar, uma nova área de descanso equipada com bar e buffet premium, assinado pelo chef barretense Danilo Borges, referência na gastronomia local.

Localizado no Estádio de Rodeios, o camarote de dois andares já oferecia estrutura diferenciada, com elevador, lounges temáticos e uma das melhores vistas para os shows e competições.

Muito conforto e sofisticação para os mais de 1.500 convidados diários.

‌



Arena Premium, da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, terá um espaço maior Foto cedida: Davi Santos

O Arena Premium funcionará em dois períodos: de 21 a 24 de agosto e de 27 a 31 de agosto. No último dia, o espaço recebe o tradicional “almoço da final”, encerrando a experiência com chave de ouro.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Total: barretos.totalacesso.com

