Dia dos Namorados: conheça histórias de amor ligadas pelas flores O Mundo Agro compartilha hoje histórias de amor, encontros e flores que transformam vidas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 )

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil em 12 de junho. Mas eu sou daquelas que acreditam que o amor, a amizade e o carinho devem ser celebrados todos os dias. E a flor — de qualquer espécie — é sempre um símbolo bonito dessa demonstração de afeto.

Ela também pode ser o ponto de partida para encontros que marcam e transformam a vida de muitas pessoas.

Johannes Kortstee e Elisabete Foto cedida: IBRAFLOR

Elisabete e Johannes

A paulistana Elisabete Izidoro Kortstee morava na capital quando conheceu Johannes T. J. Kortstee pela internet — e isso lá no comecinho das redes sociais. Não era como hoje: poucos se aventuravam nas conexões discadas e nas antigas salas de bate-papo, não é mesmo?

Johannes era produtor de azaleias em Holambra, no interior de São Paulo. O namoro virtual começou e, em uma de suas idas à capital, ele apareceu com uma caminhonete carregada de flores. E foi aí que a história deles realmente começou.

‌



Eles se casaram, tiveram três filhos e passaram a trabalhar juntos no sítio Isidorus Flores, onde hoje produzem rosas em vasos e bola-belga. Um encontro que floresceu — literalmente — e transformou a vida dos dois.

Luciano e Ana Paula Rios Foto cedida: IBRAFLOR

Ana Paula e Luciano

Uma ligação telefônica e uma voz marcante. Foi assim que começou a história de Luciano e Ana Paula Rios.

‌



Luciano é produtor de mini kalanchoês e entrega cerca de 40 mil vasos por semana, cultivados no sítio que construiu em Holambra (SP). Ana Paula trabalhava no banco onde Luciano era cliente. Os dois se falavam apenas por telefone — até que, um dia, se conheceram pessoalmente.

O encontro virou namoro, e o namoro virou casamento em 2008. Ana deixou o banco e passou a trabalhar ao lado do marido no sítio. Hoje, além de cuidar das finanças, ela participa ativamente da produção, plantio e colheita.

‌



Anderson e Jéssica Foto cedida: IBRAFLOR

Jéssica e Anderson

Jéssica era vendedora na Cooperflora, em Holambra (SP). Anderson Esperança, produtor de rosas de corte no sítio Vale das Flores, em Andradas (MG).

Durante anos, eles se cruzaram silenciosamente nas manhãs de segunda-feira, nos corredores da cooperativa. Mas foi apenas em uma festa, em Campinas, também no interior de São Paulo, que a história realmente começou.

Começaram a namorar — e o relacionamento floresceu por nove anos até o casamento. Jéssica deixou o trabalho na cooperativa e, hoje, o casal vive cercado pelas rosas que produzem juntos, no dia a dia do sítio.

