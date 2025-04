Audax anuncia FIDC Agro de R$ 200 milhões O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Audax se diferencia por ser especializado, verticalizado e com forte presença regional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/04/2025 - 09h32 (Atualizado em 05/04/2025 - 11h30 ) twitter

Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital Foto cedida: Audax Capital

A Audax Capital anunciou recentemente o lançamento de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), exclusivo para oferecer soluções financeiras a empresas da cadeia produtiva do agronegócio, indústria, distribuidores e revendas. O fundo possui um patrimônio líquido inicial de R$ 50 milhões, com previsão de captação adicional de R$ 150 milhões até o final de 2025, totalizando R$ 200 milhões.

O Mundo Agro conversou com Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital.

Mundo Agro: A Audax Capital está há mais de 10 anos no mercado e possui uma grande atuação no agronegócio, além de outras áreas. Vocês oferecem soluções de crédito.

Pedro Da Mata: Atualmente, nossa carteira está bem diversificada. O segmento agro representa 50% do portfólio, abrangendo distribuidores, revendas e indústrias que operam com prazo safra. Os outros 50% são compostos por empresas, indústrias e distribuidores de diversos setores, garantindo um equilíbrio estratégico e maior segurança nas operações.

‌



Mundo Agro: Como funciona?

Pedro Da Mata: Captamos recursos no mercado por meio de investidores qualificados, Family Offices e outros Fundos, e concedemos crédito para empresas em todo o Brasil por meio de diversas soluções financeiras incluindo: antecipação de recebíveis, antecipação de contratos, capital de giro e operações barter.

‌



Mundo Agro: Quais são as vantagens oferecidas para quem tem interesse pelo fundo?

Pedro Da Mata: O Audax Agro FIDC foi criado com o objetivo exclusivo de oferecer soluções financeiras para empresas da cadeia produtiva do agro, indústria, distribuidores e revendas. Principais vantagens: acesso direto ao capital com agilidade e estruturação personalizada, especialização no setor agro, com profissionais que conhecem as particularidades do ciclo produtivo, risco controlado, com inadimplência extremamente baixa e estrutura robusta de análise de crédito, diversificação da carteira com lastros sólidos e pulverizados, transparência e governança, com gestão ativa, compliance rígido e estrutura fiduciária completa.

‌



Mundo Agro: Na sua opinião, qual é a gestão de maior risco?

Pedro Da Mata: Na nossa operação, o maior risco mapeado internamente está relacionado à concentração de crédito em poucas empresas. Por isso, adotamos como diretriz estratégica a pulverização da carteira, tanto por cliente, quanto por setor e região geográfica. Dessa forma, caso ocorra, por exemplo, uma quebra de safra ou evento climático em determinada região, o impacto é diluído no portfólio como um todo. Além disso, mantemos uma análise de crédito altamente especializada, baseada em dados e conduzida por um time que conhece profundamente os segmentos atendidos. A soma da pulverização com essa leitura qualificada de risco é o que sustenta nossa baixa inadimplência e alta previsibilidade nas operações.

Mundo Agro: Quantos recursos vocês operaram nos últimos 5 anos?

Pedro Da Mata: Nos últimos 5 anos operamos mais de R$ 4 bilhões.

Mundo Agro: O lançamento é o Audax Agro FIDC, com um valor de R$ 200 milhões para financiar o agronegócio. Esse é o único fundo que oferece esse tipo de crédito? Qual a principal diferença deste fundo em relação aos outros?

Pedro Da Mata: Não somos o único fundo do Brasil focado no agro, mas o Audax Agro FIDC se diferencia por ser altamente especializado, verticalizado e com forte presença regional. Principais diferenciais: foco estratégico no agro, com equipe técnica e comercial com experiência prática no setor , especialista em análise de crédito agro, proximidade com o cliente, oferecendo agilidade e soluções personalizadas e uso intensivo de tecnologia e dados, com motor de crédito próprio.

Mundo Agro: Qual é a taxa de inadimplência de vocês?

Pedro Da Mata: Finalizamos o ano de 2024 com uma das inadimplências mais baixas do mercado, de apenas 0,41% sobre o patrimônio líquido do fundo. Essa performance é resultado de um modelo de análise de crédito especializado, orientado por dados e inteligência artificial, com profundo conhecimento do setor e acompanhamento constante do cliente. Nosso modelo antecipa riscos, ajusta limites com precisão e age preventivamente. Isso nos dá solidez para quem investe e segurança para quem contrata crédito.

Mundo Agro: Vocês têm um diferencial: a expertise no setor e a proximidade com o agronegócio. Estão em Goiás. Fator importante, não?

Pedro Da Mata: Sem dúvida. Estar no coração do agro brasileiro é um fator estratégico. Isso nos dá proximidade real com os acontecimentos do setor, com o cliente e com a dinâmica da cadeia produtiva. Compreendemos o calendário de safra e o comportamento de risco de cada elo da cadeia, atuamos com respostas rápidas, com agilidade nas visitas, nas análises e na liberação de crédito, nossos produtos são pensados para atender a sazonalidade e as necessidades reais do cliente. Essa proximidade gera confiança, previsibilidade e menor risco, fortalecendo nosso índice de PDD e a fidelização dos nossos clientes.

