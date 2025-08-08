Embarques de carne suína mantêm alta de 12,9% no acumulado de 2025 Receita acumulada cresce 26,7% nos sete primeiros meses do ano Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/08/2025 - 10h33 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h33 ) twitter

Tasty appetizing roasted meat pork with vegetables for Christmas or Thanksgiving day. Closeup. Foto cedida: ABPA

As exportações brasileiras de carne suína, incluindo produtos in natura e processados, totalizaram 848,8 mil toneladas entre janeiro e julho de 2025, segundo dados divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).O volume representa um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram exportadas 752,1 mil toneladas.

Em receita, o crescimento é ainda mais expressivo: 26,7%, com US$ 2,039 bilhões acumulados até julho, contra US$ 1,609 bilhão no ano anterior.

No mês de julho, foram embarcadas 126,8 mil toneladas, uma queda de 8,3% em comparação a julho de 2024, que registrou 138,3 mil toneladas. Apesar da redução no volume, a receita do mês cresceu 2,2%, alcançando US$ 316,1 milhões, frente aos US$ 309,4 milhões do mesmo período do ano passado.

As Filipinas mantêm-se como o principal mercado para a carne suína brasileira, com importações de 31,5 mil toneladas em julho, alta de 15,8% na comparação anual. A Argentina teve um expressivo crescimento de 722,1%, totalizando 3,2 mil toneladas.

“O fluxo de exportações de carne suína do Brasil passou por uma notável reestruturação em 2025. Antes concentrado em poucos destinos, hoje vemos um equilíbrio maior entre os países importadores, o que garante sustentabilidade e projeções positivas para o setor”, avaliou Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal Foto cedida: ABMRA

No ranking dos estados exportadores, Santa Catarina lidera, com 64,5 mil toneladas em julho – queda de 14,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em seguida vêm Rio Grande do Sul, com 29,3 mil toneladas (-3%), Paraná, com 18,8 mil toneladas (+1,9%), Minas Gerais, com 3,4 mil toneladas (+4,1%), e Mato Grosso, com 2,8 mil toneladas (-27,3%).

