Empresa brasileira cria solução proteica com matéria-prima 100% reutilizada O produto ajuda a digestão e desenvolvimento dos animais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 )

PeptiPro, um ingrediente proteico hidrolisado, desenvolvido a partir de matérias-primas 100% reutilizadas, como mucosa e cartilagem bovina Foto cedida: InnovaFeed

A InnovaFeed, uma joint venture da Adeste com a A&G, é especializada na produção de ingredientes proteicos altamente digestíveis, ricos em aminoácidos essenciais e peptídeos bioativos para a nutrição animal.

A PeptiPro é um ingrediente proteico hidrolisado, desenvolvido a partir de matérias-primas 100% reutilizadas, como mucosa e cartilagem bovina. Com essa inovação, a companhia contribui para a economia circular.

Confira abaixo o meu bate-papo com Luciano Andriguetto, sócio e diretor-técnico da InnovaFeed.

Luciano Andriguetto, sócio e diretor-técnico da InnovaFeed Foto cedida: InnovaFeed

Mundo Agro: A InnovaFeed investe no desenvolvimento de soluções para nutrição animal. A novidade de agora é o PeptiPro. O que ele é, como é feito e qual o diferencial?

Luciano Andriguetto: O PeptiPro é um ingrediente proteico hidrolisado desenvolvido pela InnovaFeed, feito a partir de matérias-primas 100% reutilizadas, como mucosa e cartilagem bovina. Ele passa por um processo de hidrólise, que quebra as proteínas em peptídeos menores, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes pelos animais. O grande diferencial do produto está em sua proposta sustentável: ao transformar subprodutos da indústria da carne em um insumo nutricional de alto valor, o PeptiPro contribui para a economia circular e para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, ele se destaca pelos benefícios que oferece tanto para suínos quanto para pets. No caso dos leitões, especialmente na fase crítica do desmame, o produto ajuda a reduzir a mortalidade, aumentar a resiliência e promover um desenvolvimento mais saudável do trato intestinal. Já para pets adultos com comorbidades, ele é utilizado em rações premium por conter mais de 185 biopeptídeos com funções antioxidantes e reguladoras, contribuindo para uma melhor digestão, fortalecimento do sistema imunológico, controle da dor e da pressão arterial, além de promover mais energia e saúde geral.

Mundo Agro: É feito com material reutilizado. Economia circular, ajuda na redução da emissão de gases. Ou seja, encontraram no que seria descartado um material proteico que ajuda na alimentação de suínos. Como chegaram até essa descoberta?

Luciano Andriguetto: A InnovaFeed iniciou o projeto de pesquisa e implementação da planta em 2017. Após anos de desenvolvimento, começou a produção do PeptiPro em 2021, utilizando o processo de hidrólise para transformar efluentes em ingredientes nutritivos.

Mundo Agro: Qual a projeção para este ano? Já exportam? Para quais países almejam exportar?

Luciano Andriguetto: Por uma decisão estratégica, não estamos abrindo essas informações no momento. Atualmente, a fábrica já exporta para a Colômbia e está em processo para começar a exportação para outros países, como o Peru.

Mundo Agro: O produto age como nos suínos, especificamente nos leitões?

Luciano Andriguetto: Nos leitões, especialmente no período crítico de 21 dias após o desmame, o PeptiPro auxilia na redução da mortalidade, melhora a resiliência e contribui para o desenvolvimento saudável do trato intestinal.

Mundo Agro: Quais os demais produtos desenvolvidos por vocês nessa mesma linha?

Luciano Andriguetto: Além de atuar na nutrição de suínos, a InnovaFeed também fornece o produto para dietas especiais de pets adultos com comorbidades. Nesses casos, o PeptiPro melhora a digestão, a saúde imunológica, o desenvolvimento ósseo, o controle da dor e da pressão arterial, além de ter ação antioxidante.

