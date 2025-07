Esterco de gado: fertilizante natural que fortalece a produtividade no campo Compostos naturais como esterco bovino, de aves e ovinos enriquecem o solo, reduzem custos e promovem agricultura sustentável Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

A missão de recolher esterco bovino para colocar no jardim Foto: Arquivo pessoal

Eu cresci ouvindo que para qualquer planta, árvore ou flor vingar e ficar bonita era necessário colocar esterco. Mas não era qualquer um. O melhor de todos é de gado.

O de cavalo ajuda. Mas o mais nutritivo para florescer é o de gado.

E, no último final de semana, a missão foi recolher esterco no campo para colocar no jardim.

Mas antes de explicar sobre os nutrientes naturais do esterco bovino, acompanhe no vídeo um pouco mais dessa aventura.

‌



O esterco de gado é uma importante fonte de nutrientes naturais que tem ganhado cada vez mais destaque na agricultura sustentável.

Proveniente das fezes e urina dos bovinos, esse material orgânico é amplamente utilizado para melhorar a qualidade do solo e aumentar a produtividade das lavouras.

‌



Os especialistas dizem que ele traz diversos benefícios para o solo, como a melhora da estrutura física, aumento da retenção de água e fornecimento de nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo e potássio.

Além disso, o uso do esterco estimula a atividade biológica do solo, promovendo o equilíbrio do ecossistema agrícola.

‌



Para garantir os melhores resultados, o esterco deve passar por um processo de compostagem, que reduz a presença de patógenos e facilita a absorção dos nutrientes pelas plantas. A aplicação pode ser feita diretamente no solo, tanto antes do plantio quanto durante o desenvolvimento das culturas.

O uso do esterco como fertilizante natural reforça a importância da integração entre pecuária e agricultura, especialmente em propriedades que buscam reduzir custos e melhorar a saúde do solo de forma sustentável.

