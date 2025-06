Feicorte 2025 reforça liderança do Brasil na pecuária sustentável e inovadora Feira destaca tecnologia, genética e práticas responsáveis na produção de carne bovina Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h00 ) twitter

Feicorte 2025 começa hoje em Presidente Prudente, SP Foto cedida: Feicorte 2025

Consolidada como um dos mais importantes encontros da cadeia produtiva da carne na América Latina, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne – Feicorte – começa hoje e segue até o dia 21 de junho, no Recinto de Exposições Jacob Tosello, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. A região concentra o maior rebanho bovino do estado, com cerca de 1,6 milhão de cabeças de gado.

Com o tema “O boi brasileiro, produtivo por natureza”, a Feicorte deste ano valoriza o papel do Brasil como líder global na produção de carne bovina.

A edição destacará os avanços do setor em tecnologia, sustentabilidade, rastreabilidade e melhoramento genético — pilares que têm impulsionado a eficiência da pecuária nacional em um mercado cada vez mais exigente.

“A Feicorte busca reconhecer e fortalecer um setor que alia técnica, responsabilidade ambiental e inovação constante. O tema desta edição expressa exatamente isso: o boi brasileiro como símbolo de produtividade e de uma pecuária moderna e globalizada”, afirmou Carla Tuccilio, CEO da Verum, empresa promotora do evento.

